Россия с 16 июля отменит запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение об отмене ограничений на ввоз в Россию молочной продукции двух компаний Белорусии, а также свинины еще двух белорусских предприятий, передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства Юлии Мелано, в ходе встречи главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем была подписана «дорожная карта» двустороннего сотрудничества по снятию взаимных ограничений по поставка молочной продукции в 2018 году.

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«В рамках данного документа Россельхознадзор на основании гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии считает возможным отменить с 16 июля 2018 года временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении предприятий ОАО «Молочные горки» и СООО «Белсыр», — сказала Мелано.

Вместе с этим, сообщается, что ведомства запретит ввоз в Россию питьевого молока трех белорусских компаний из-за содержания в нем нитратов.