AP: основателя Papa John's уберут из рекламы из-за расистских заявлений

Руководство одной из крупнейших американских сетей по продаже пиццы Papa John's приняло решение убрать изображение основателя компании Джона Шнаттера из рекламных материалов из-за его расистских высказываний, передает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным источника, решение убрать Шнаттера из рекламы компании было принято руководством на высшем уровне, однако детали решения находятся в стадии доработки.

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Он также отметил, что на данный момент неясно, как быстро удастся реализовать это решение, так как изображение Шнаттера использовалось на телевидении, на упаковке пиццы и на самом логотипе компании.

Ранее сообщалось, что основатель Papa John's ушел из совета директоров из-за расистского скандала.