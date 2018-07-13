США призвали Россию и Китай прервать поставки топлива в КНДР

Соединенные Штаты потребовали, чтобы два единственных легальных поставщика топлива в КНДР, Россия и Китай, прекратили его отправку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который Вашингтон направил в комитет по санкциям против Северной Кореи при Совбезе ООН.

«Эти поставки и любые другие должны быть немедленно остановлены», — говорится в документе.

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Авторы заявления считают, что Пхеньян нарушил свою квоту на переработанные нефтепродукты в 2018 году. Составители документа также приложили к нему фотографии и список из 89 северокорейских танкеров, которые незаконно перевозят топливо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай может испортить сделку с КНДР.