Трамп: мягкий Brexit «убьет» торговую сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что смягченный план Великобритании по выходу из состава Европейского союза (ЕС) может «убить» договор о свободной торговле с американской стороной. Об этом он сказал в интервью таблоиду The Sun.

Ранее сообщалось, что офис британского премьер-министра Терезы Мэй принял решение смягчить условия Brexit. План Мэй спровоцировал серию отставок британских чиновников, включая министра по Brexit и министра иностранных дел Бориса Джонсона.

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«Если они [Великобритания] проведут сделку таким образом, мы будем договариваться с ЕС вместо Британии, что, вероятно, убьет сделку», — сказал Трамп.

По его мнению, мягкий Brexit усложнит торговые отношения США с ЕС. Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что страны ЕС ведут «несправедливую» торговлю с Соединенными Штатами.