Внешний долг России снизился более чем на 6%

Внешний долг России с начала текущего года снизился на $32,6 млрд (на 6,3%) до $485,5 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

На 1 января внешний долг России составлял $518,103 млрд.

«Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил $485,5 млрд. С начала года обязательства перед нерезидентами уменьшились на $32,6 млрд, или на 6,3%», — заявили в ЦБ.

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Уточняется, что наиболее существенным стало сокращение иностранной ссудной задолженности прочих секторов.

Ранее сообщалось, что объем глобального долга в период с января по март текущего года вырос на $8 трлн, до $247 трлн, что составляет 318% мирового ВВП.