Роструд назвал повышение пенсионного возраста подарком для предпринимателей
Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что повышение пенсионного возраста станет подарком для предпринимателей. Об этом сообщает RNS.
Он отметил, что количество трудоспособного населения в настоящее время сократилось из-за демографической ямы 90-х годов.
Реклама
«Мне кажется, что то, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос (повышения пенсионного возраста), это в какой-то степени подарок для предпринимателей», — сказал Вуколов.
Глава Роструда добавил, что на рынке труда остается большое количество россиян, которые хотят продолжать работать.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что 61 регион положительно отозвался на изменения в пенсионном законодательстве.