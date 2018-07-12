Нацбанк Украины повысил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 17,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«По мнению Национального банка, снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда», — заявили в НБУ.

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Также регулятор отметил, что потребительская инфляция на Украине в июне замедлилась до 9,9%.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на €1 млрд.