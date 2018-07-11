Меркель ответила на обвинения Трампа по поводу зависимости Германии от России

Немецкий канцлер Ангела Меркель отреагировала на слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что Германия полностью контролируется Россией. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Меркель, Германия проводит независимую политику и принимает независимые решения.

Ранее Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией. Он назвал неприемлемой ситуацию, при которой ФРГ платит миллиарды долларов в год России, а США защищают ее от России. При этом строится газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России.