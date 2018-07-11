ФНС может получить доступ к счетам физлиц

Федеральная налоговая службу (ФНС) намерена получить право запрашивать у банков информацию о счетах физлиц вне рамок налоговых проверок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что ведомство отправило свои предложения в Минфин.

«Речь, вероятно, идет о том, что ФНС сможет загрузить данные обо всех транзакциях россиян в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. Проверки в результате могут коснуться не только незаконных предпринимателей», — сообщает издание.

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В Минфине подтвердили, что предложение от ФНС поступило и будет рассмотрено.

Ранее сообщалось, что с 1 июля на территории России начал действовать пакет антитеррористических поправок в законодательство, также известный под названием «пакет Яровой».