США решили ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд

Администрация президента США решила ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

По его словам, пошлины коснутся еще 10% товаров, импортируемых из Китая.

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В то же время, по данным источников The Wall Street Journal, Белый дом решил ввести дополнительные пошлины в ответ на действия Китая, который ввел 25%-ые пошлины на импорт американских товаров. Тем не менее американские власти рассчитывают продолжать переговоры с Пекином о торговле.

Ранее Китай объяснил, что ввел пошлины на американские товары в ответ на аналогичные действия США.