Министр энергетики Украины назвал фейком письмо в «Росатом» о сотрудничестве

Министр энергетики Украины Игорь Насалик опроверг информацию о возможном возобновлении сотрудничества с Россией в атомной сфере. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Ранее это же издание опубликовало письмо Насалика к первому замдиректору «Росатома» Кириллу Комарову, в которой предлагается провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля, чтобы обсудить совместные проекты в атомной отрасли. Сам глава Минэнерго Украины назвал этот документ «фейком».

По словам Насалика, у министерства есть два сценария развития отношений с российской стороной в атомной сфере. Первый из них подразумевает расторжение контракта с ОАО «ТВЭЛ» и предъявление Украиной требований о возврате инвестиций в размере $8,5 млн. Второй вариант предполагает выкуп российской доли в украинском ЧАО «Завод по производству ядерного топлива» иностранным инвестором.