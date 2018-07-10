Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В ходе торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,02%, до 2373,75.

Индекс РТС вырос на 0,24%, до 1195 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 3,37 коп., до 73,93 руб., курс доллара уменьшился на 28,78 коп., до 62,83 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 14,31 коп., составив 67,83 руб.

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