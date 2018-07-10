ЦБ: реальный эффективный курс рубля снизился на 5%

Реальный эффективный курс рубля в период с января по июнь текущего гожа снизился на 5%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

В июне реальный эффективный курс рубля увеличился на 0,8%.

Реальный курс рубля к доллару в июне снизился на 0,7%, к евро — вырос на 0,9%.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 3,37 коп., до 73,93 руб., курс доллара уменьшился на 28,78 коп., до 62,83 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 14,31 коп., составив 67,83 руб.

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