Орешкин рассказал, когда в России появятся офшоры
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что специальные административные районы на острове Русский и острове Октябрьский заработают в сентябре-октябре 2018 года. Об этом сообщает RNS.
«Режим будет активирован в сентябре-октябре», — сказал Орешкин.
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Он также отметил, что перенос компаний из офшоров в указанные зоны будет значительно облегчен.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на островах Русский и Октябрьский будут созданы зоны особого правового и налогового режима.
По словам источника, компанию «Русал» могут перерегистрировать в российском офшоре.