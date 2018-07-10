Орешкин рассказал, когда в России появятся офшоры

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что специальные административные районы на острове Русский и острове Октябрьский заработают в сентябре-октябре 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Режим будет активирован в сентябре-октябре», — сказал Орешкин.

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Он также отметил, что перенос компаний из офшоров в указанные зоны будет значительно облегчен.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на островах Русский и Октябрьский будут созданы зоны особого правового и налогового режима.

По словам источника, компанию «Русал» могут перерегистрировать в российском офшоре.