Минздрав поддержал введение акцизов на парфюм и косметику
Минздрав поддержал законопроект, который предлагает ввести акцизы на парфюмерно-косметическую продукцию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Уточняется, что в случае принятия законопроекта размер сбора составит 523 руб. за 1 л безводного спирта.
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Как стало известно, производители, которые подтвердят факт использования сырья для изготовления продукции, смогут получить налоговый вычет.
«Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз», — заявили в Минздраве.
В ведомстве считают, что введение акцизов не приведет к росту цен на парфюмерно-косметические товары.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил установить единый акциз на вина и шампанское.