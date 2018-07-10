Минздрав поддержал введение акцизов на парфюм и косметику

Минздрав поддержал законопроект, который предлагает ввести акцизы на парфюмерно-косметическую продукцию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что в случае принятия законопроекта размер сбора составит 523 руб. за 1 л безводного спирта.

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Как стало известно, производители, которые подтвердят факт использования сырья для изготовления продукции, смогут получить налоговый вычет.

«Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз», — заявили в Минздраве.

В ведомстве считают, что введение акцизов не приведет к росту цен на парфюмерно-косметические товары.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил установить единый акциз на вина и шампанское.