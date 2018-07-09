Россельхознадзор опроверг запрет на выращивание картошки

Россияне могут сажать картофель для личных нужд, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения. Об этом говорится в официальном комментарии Россельхознадзора.

«В связи с появившейся в СМИ информацией <...> Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив (запрет сажать картошку. — «Газета.Ru») служба не выдвигала», — говорится в сообщении.

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Ведомство отмечает, что к административной ответственности за «реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли» могут быть привлечены только лица, которые ведут коммерческую деятельность.

«Данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд», — добавили в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор отменил запрет на молоко из Белоруссии.