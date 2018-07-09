Межбюджетные трансферты переориентируют с учетом указа президента

Целевые межбюджетные трансферты будут переориентированы и приоритизированы с учетом задач и приоритетов президентского указа и стратегии пространственного развития страны, заявила в понедельник первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Комментируя проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, она также сказала, что продолжится предоставление стимулирующих трансфертов.

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«Это и гранты за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала, и дотации для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций», — цитирует парламентария РИА «Новости».

Будет пересмотрена и поэтапная передача с федерального на региональный уровень акцизов на нефтепродукты и крепкий алкоголь, а также расширение практики применения механизма «двух ключей» и предоставление регионам полномочий по установлению налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для резидентов особых экономических зон и участников свободной экономической зоны.

В федеральных нацпроектах, по ее словам, будут установлены целевые показатели в региональном разрезе, которые в дальнейшем будут отражены в соглашениях о предоставлении финансовой поддержки бюджетам регионов.

Достижение установленных значений показателей будет учитываться при составлении отраслевых рейтингов эффективности работы регионов, а в отдельных случаях – при оценке деятельности губернаторов и при финансовом поощрении регионов за счет грантов.

Гусева уверена, что изменения помогут сбалансировать региональные бюджеты, сократить существующий разрыв в уровне жизни в различных регионах, в городах и селах, а это именно то, о чем говорил президент», — резюмировала Гусева.