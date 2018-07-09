Минфин предложил установить единый акциз на вина и шампанское
Минфин предложил установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект министерства.
На данный момент российские вина облагаются по льготной ставке.
Также ведомство предлагает отнести к подакцизным товарам и виноград, который используется при производстве вина.
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Отмечается, что производители, которые использует в качестве сырья виноград, смогут получить налоговые вычеты с применением повышающего коэффициента.
Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов подготовили законопроект, который в следующем году может обязать производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи маркировать свою продукцию.