Минфин предложил установить единый акциз на вина и шампанское

Минфин предложил установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект министерства.

На данный момент российские вина облагаются по льготной ставке.

Также ведомство предлагает отнести к подакцизным товарам и виноград, который используется при производстве вина.

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Отмечается, что производители, которые использует в качестве сырья виноград, смогут получить налоговые вычеты с применением повышающего коэффициента.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов подготовили законопроект, который в следующем году может обязать производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи маркировать свою продукцию.