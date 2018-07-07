В июне поток туристов из Украины в Крым вырос на 38%

За июнь Крым посетили 257 тыс. украинских граждан, сообщается на сайте министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Такие данные получены по результату проходимости трех украинских КПП на въезде в Крым: «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак». Согласно информации ведомства за май, полуостров посетили 187 тыс. человек. Таким образом, поток туристов из Украины вырос на 37,68%.

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Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировали рост числа украинских туристов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.