Цукерберг обошел Баффета и стал третьим богатейшим человеком в мире

Основатель Facebook Марк Цукербрег стал третьим самым богатым человеком в мире, обогнав американского инвестора, главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу, 6 июля, стоимость акций соцсети Facebook возросла на 2,4%. Таким образом, состояние Цукерберга увеличилось до $81,6 млрд, что на $373 млн больше, чем у Баффета.

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Первую строчку в рейтинге богатейших людей сохраняет основатель Amazon Джефф Безос, вторую — сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Bloomberg отмечает, что Баффет теряет свои позиции в рейтинге миллиардеров, поскольку направляет свои средства на благотворительность.

Ранее СМИ писали, что Цукерберг может потерять пост главы Facebook.