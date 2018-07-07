Трамп намерен достичь двусторонней торговой сделки с Британией

Посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе визита в Британию планирует добиться двусторонней торговой сделки с Лондоном. Об этом сообщает Reuters.

«Заключение двусторонней торговой сделки с Великобританией является одной из приоритетных задач Трампа», — сказал Джонсон.

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По его словам, целью визита Трампа также является укрепление отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II примет Трампа в ходе его визита в Британию.

Также стало известно, что над Лондоном запустят дирижабль в виде Трампа.