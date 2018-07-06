Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России

Годовая инфляция в России за июнь 2018 года замедлилась до 2,3% с 2,4% в мае. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В месячном выражении инфляция ускорилась с 0,4% до 0,5%.

«В июне в 25 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Еврейской автономной области – 1,0% (в результате увеличения цен на услуги на 2,7%)», — говорится в сообщении ведомства.

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В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,7%, в Санкт-Петербурге — 0,4%.

Ранее сообщалось, что с 26 июня по 2 июля инфляция составила 0,2%.