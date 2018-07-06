Орешкин оценил ущерб от торговых ограничений США

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что ущерб от торговых ограничений США для экспортеров России оценивается в $537,6 млн. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в «Газету.Ru».

«Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США», — сказал Орешкин.

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Министр отметил, что повышение российских пошлин позволит компенсировать только часть ущерба — $87,6 млн

Уточняется, что по правилам ВТО остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо через три года с начала действия новых американских пошлин, либо после соответствующего решения ВТО.

Ранее сообщалось, что Россия ввела ответные меры на пошлины США.