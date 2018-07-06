Китай сообщил о контрмерах против пошлин США

Китай ввел пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд в качестве ответной меры на новые пошлины США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главного таможенного управления КНР.

«США 6 июля в 00.01 по местному времени ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в $34 млрд. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров», — говорится в заявлении.

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Ранее в министерстве коммерции КНР сообщили, что США развязали крупнейшую в истории торговую войну, введя пошлину в 25% на товары из Китая.

Как стало известно, США с 6 июля ввели пошлину в 25% на импорт некоторых китайских товаров.