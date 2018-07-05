В Иране не исключили подорожания нефти до $100 за баррель

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что цена на нефть может увеличится до $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ответственность за повышение цены на нефть до $100 за баррель «лежит на плечах США».

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По мнению Ардебили, рост цен на нефть будет связан с тем, что Трамп заблокировал Ирану доступ к мировым рынкам.

Он также подчеркнул, что благодаря Трампу «потребители по всему миру будут платить неоправданно высокую цену на нефть».

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что иранские власти приступили к разработке мер, которые помогут противодействовать санкциям США.