Глава Ростуризма рассказал, когда туристы «Натали Турс» смогут вернуться на родину

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что 3 592 туриста «Натали Турс» находятся за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«До конца этой недели будут возвращены на родину чартерной авиационной перевозкой порядка 500 человек, и в течение ближайших 10 дней — двух недель еще порядка 3 тыс. человек тоже будут возвращены на родину», — сказал Сафонов.

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Он также отметил, что ассоциация «Турпомощь» приняла все необходимые решения для возвращение туристов.

Ранее президент туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры.

Он подчеркнул, что на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тыс. руб.

4 июля «Натали Турс» сообщила об аннулировании туров.