Siemens поставила газовые турбины на ТЭС в Грозном

«Газпром» и немецкий концерн Siemens доставили второй комплект газотурбинного оборудования производства Siemens на строительную площадку Грозненской ТЭС. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление «Газпрома».

Уточняется, что энергетическое оборудование от Siemens поставлено в рамках контракта, подписанного в начале 2018 года.

Реклама

Как стало известно, газовые турбины будут введены в эксплуатацию специалистами Siemens.

Ранее президент Siemens в России Дитрих Меллер сообщил, что срок разработки российскими компаниями собственных турбин большой мощности может составить минимум пять лет.

Он также добавил, что в этой связи немецкий концерн предлагает России совместную работу.