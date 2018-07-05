Ростуризм не увидел на российском рынке других проблемных туроператоров

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что проблемных туроператоров на российском рынке единицы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несколько компаний, это единицы — «Натали Турс», DSBW — испытывают очень серьезные сложности. Но у других компаний-лидеров выездного туристского направления нет никаких проблем», — сказал Сафонов.

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Ранее президент туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры.

Он подчеркнул, что на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тыс. руб.

4 июля «Натали Турс» сообщила об аннулировании туров.