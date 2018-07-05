В Госдуме рассказали о средней пенсии депутатов

Размер пенсионного обеспечения депутата Госдумы составляет 46 тыс. руб. при условии работы в парламенте от 5 до 10 лет. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Как стало известно, парламентарий, который не менее пяти лет исполнял свои обязанности, имеет право на доплату к пенсии.

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Уточняется, что средняя месячная зарплата депутата в текущем году составляет 399,3 тыс. руб.

Таким образом, пенсионное обеспечение депутата составляет 46,626 руб. (при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет) и 63,581 руб. (при исполнении обязанностей от 10 лет).

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» предложила приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране (35 тыс. руб).

Правительство не поддержало данный законопроект. В кабмине подчеркнули, что повышенное материальное обеспечение депутатов и сенаторов обусловлено природой их деятельности.