Иностранные компании готовы помочь клиентам «Натали Турс»
Иностранные принимающие компании заявили о своей готовности оказать помощь клиентам российского туроператора «Натали Турс». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, с туроператором «Натали Турс» отказались сотрудничать принимающие компании в Испании, Турции и на Мальдивах.
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«Эти предложения могут быть полезны в случае, если туристы готовы оплатить проживание повторно, рассчитывая на последующую компенсацию ранее сделанных оплат от «Натали Турс»», — рассказали в АТОР.
Ранее гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.