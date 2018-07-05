Иностранные компании готовы помочь клиентам «Натали Турс»

Иностранные принимающие компании заявили о своей готовности оказать помощь клиентам российского туроператора «Натали Турс». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, с туроператором «Натали Турс» отказались сотрудничать принимающие компании в Испании, Турции и на Мальдивах.

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«Эти предложения могут быть полезны в случае, если туристы готовы оплатить проживание повторно, рассчитывая на последующую компенсацию ранее сделанных оплат от «Натали Турс»», — рассказали в АТОР.

Ранее гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.