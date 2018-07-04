Владельцы «Натали Турс» сообщили о готовности продать до 100% компании

Совладельцы туроператора «Натали Турс» Владимир и Наталия Воробьевы заявили о готовности продать до 100% компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«До 100%. 100% никому не нужно, кто-то должен работать», — сказал Владимир Воробьев.

Он также добавил, что убыток от хозяйственной деятельности туроператора «Натали Турс» за второй квартал текущего года составляет около 8-10 млн руб.

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Ранее Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.

Он подчеркнул, что на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнерами.

Как стало известно, «Натали Турс» рассчитывает продолжить отправлять туристов на курорты с октября.