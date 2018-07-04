Росстат зафиксировал ускорение инфляции в России

Инфляция в России с 26 июня по 2 июля составила 0,2%, потребительские цены с начала года выросли на 2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю куры подорожали на 1,7%, пшено — на 0,8%, свинина, сахар-песок, мука и маргарин — на 0,2-0,3%.

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Вместе с тем куриные яйца подешевели на 0,7%, пастеризованное молоко — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,3%: помидоры стали дешевле на 9,2%, белокочанная капуста — на 8,9%, огурцы — на 8,3%. В то же время цены на морковь выросли на 4,8%, картофель, лук и яблоки — на 0,6-1,6%.

Ранее МЭР оценило вклад повышения НДС в рост инфляции.