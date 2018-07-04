Премьер Польши посчитал, что ЕС не нуждается в «Северном потоке — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу не нужен российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Евросоюз не нуждается в «Северном потоке — 2», — сказал Моравецкий.

Он также добавил, что «Северный поток — 2» является политическим проектом, который якобы позволит России влиять на европейскую политику.

Реклама

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сообщил о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».

Впоследствии в Совфеде ответили на призыв Эстонии остановить «Северный поток— 2».