В РСТ сообщили, что ждет клиентов «Натали Турс»

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что клиентам туроператора «Натали Турс» вернут деньги или предложат альтернативные путевки. Об этом сообщает RNS.

«Но в принципе «Натали Турс» уже, конечно, по объему значительно меньше, чем в прежние годы… Обслуживания страхового пакета должно в принципе хватить: всех туристов он (туроператор) гарантирует вернуть назад», — сказал Барзыкин.

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По его данным, ни в «Турпомощь», ни в Ростуризм официальных данных и заявлений на данный момент не поступало.

Ранее гендиректор туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.

Он подчеркнул, что на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнерами.