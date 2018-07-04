Глава Минтруда предложил премировать некурящих сотрудников

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Глава Минтруда Максим Топилин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что стоит выдавать премии некурящим сотрудникам.

«Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит», — сказал Топилин.

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Он также не стал исключать, что роботизация и повышение автоматизации труда может привести к сокращению рабочей недели до двух-четырех дней.

В прошлом году сообщалось, что депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили сократить рабочую неделю для некурящих на пять часов.

На данный момент рабочая неделя составляет 40 часов.