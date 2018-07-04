Bank of America предупредил о возможном повторении кризиса 1998 года

Аналитики Bank of America Corp. считают, что актуальная динамика на мировом фондовом рынке похожа на ту, что была перед мировым экономическим кризисом в 1997-1998 годах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой специалистов финансовой организации.

После анализа рыночных трендов аналитики пришли к выводу, что в скором времени могут повториться события 1998 года, когда в азиатском регионе произошел экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, сильный доллар оказывает давление на развивающиеся ранки.

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«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — резюмировал ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин не исключал, что в скором времени наступит глобальный экономический кризис.