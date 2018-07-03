Цена на нефть WTI превысила $75 впервые с ноября 2014 года

Цена на нефть марки WTI превысила $75 за баррель впервые с 25 ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,37%, до $78,36 за баррель.

Цена на нефть марки WTI выросла на 1,56%, до $75,09 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 23,22 коп., до 73,70 руб., курс доллара увеличился на 8 коп., до 63,21 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 14,85 коп., составив 67,93 руб.

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