Россию обязали выплатить долг СССР

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсации из-за невыполнения обязательств по облигациям 1982 года. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

В дело входят 15 заявителей, которые утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым они не смогли получить деньги.

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«Россия взяла на себя обязательство выкупить облигации, но не смогла ввести в действие механизм реализации, что является нарушением права на защиту собственности заявителей», — заявили в суде.

По решению суда Россия обязана выплатить трем истцам различные суммы и €1800 в счет компенсации морального вреда. Остальным истцам ЕСПЧ присудил выплаты в размере от €30 до €1500.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч французов потребовали от России вернуть царские долги.