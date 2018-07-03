ЦБ сообщил банкам о плюсах закона против краж с карт

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И.о. директора департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев заявил, что закон направленный на борьбу с мошенничеством с использованием банковских карт в России не накладывает дополнительные расходы на банки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для большинства банков, которые всегда были озабочены этим вопросом, ничего не накладывает — для них ничего не меняется, у них практически все есть. Мало того, для них процедура возврата денег просто легализуется, и процедура вступления в анти-дроп системы, антифродовые системы — информация о дропе легализуется», — сказал Сычев.

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Он также добавил, что Центробанк до вступления в силу закона опубликует на своем сайте информацию для банков с признаками сомнительных операций.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт.