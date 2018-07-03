Эксперт прокомментировал угрозы Украины в адрес «Северного потока — 1»
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал угрозу Украины арестовать 35% российских акций «Северного потока — 1». Об этом сообщает RT.
«Газпром» подал апелляцию, и активы запретили Украине арестовывать. Но даже арест ничем не мешает компании работать», — сказал Правосудов.
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Он также добавил, что у Украины есть «голубая мечта», в которой Европа, США и весь объединяются против России.
Ранее сообщалось, что член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева предложила арестовать часть акций «Северного потока — 1».