Госдума одобрила закон об НДД в нефтянке

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении НДД в нефтяной отрасли. Об этом сообщает RNS.

Как стало известно, рассмотрение законопроекта в третьем чтении состоится 5 июля текущего года.

Ранее глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что комитет рассчитывает на принятие законопроекта о применении НДД в нефтяной отрасли в весеннюю сессию.

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Весенняя сессия Госдумы пройдет до 29 июля 2018 года.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, переход на налогообложение с дохода (НДД) в нефтяной отрасли позволит ввести в разработку 5 млрд тонн нефти.