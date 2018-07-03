Госдума одобрила закон об НДД в нефтянке
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении НДД в нефтяной отрасли. Об этом сообщает RNS.
Как стало известно, рассмотрение законопроекта в третьем чтении состоится 5 июля текущего года.
Ранее глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что комитет рассчитывает на принятие законопроекта о применении НДД в нефтяной отрасли в весеннюю сессию.
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Весенняя сессия Госдумы пройдет до 29 июля 2018 года.
По словам главы Минэнерго Александра Новака, переход на налогообложение с дохода (НДД) в нефтяной отрасли позволит ввести в разработку 5 млрд тонн нефти.