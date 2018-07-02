Пушков отреагировал на требование МИД Эстонии остановить «Северный поток — 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

«МИД Эстонии потребовал (!) остановить сооружение ''Северного потока — 2''. Эстония требовать ничего не может: она в этом деле никого не волнует и вообще тут ни при чем — вот уж чей номер 16-ый в этой истории», — написал Пушков в твиттере.

Реклама

Ранее Свен Миксер сообщил о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», назвав сам проект «рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику».

Впоследствии депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом рассказала, что российский газопровод «Северный поток — 2» будет строиться и дальше.