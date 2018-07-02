Die Welt: МИД Эстонии заявил о необходимости остановить «Северный поток — 2»

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью Die Welt заявил о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», назвав сам проект «рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику».

«Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить этот проект», — сказал Миксер.

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Он также заявил, что считает проект «Северный поток — 2» не экономическим, а политическим.

Ранее Die Welt писала, что санкции Трампа могут способствовать реализации «Северного потока — 2» на фоне торгового спора европейских стран с США.