Суд признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка

Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банкротом одного из экс-совладельцев Внешепромбанка Георгия Беджамова и приступил к процедуре реализации его имущества, передает РИА «Новости».

В июне 2017 года суд отказался признавать банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова.

По версии следствия, Лариса Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым не позднее мая 2009 года в Москве создали организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента – директора департамента кредитования и депозитных операций банка Екатерину Глушакову. С мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники похитили более 114 млрд 166 млн руб. Беджамов сейчас находится в международном розыске по инициативе России.