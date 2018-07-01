В России с 1 июля выросли тарифы на ЖКХ

В России с 1 июля до выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в некоторых регионах повышение достигает 6%, сообщает «Российская газета».

Предельный уровень повышения тарифов определяется на местном уровне, поэтому в разных регионах рост отличается. При этом, как заявила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева, в среднем по стране повышение не более 4%.

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Сообщается, что сильнее всего вырастут тарифы в Санкт-Петербурге и Якутии, где «потолок» суммарного роста платежей установлен на уровне 6%. Немногим меньше услуги ЖКХ подорожают в Башкортостане и Кемеровской области – до 5,9%.

По имеющимся данным, меньше всего тарифы вырастут в Новосибирской области (не более 3%), а также в Дагестане, Кабардино-Балкарской республике и Псковской области — не более чем на 3,3%.

Отмечается, что предельный уровень повышения тарифов установлен суммарно для всех коммунальных платежей, что означает, что на одни услуги повышение может превышать установленный максимум, а на другие не вырасти совсем.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу ограничения на автомобили с «грязным» выхлопом.