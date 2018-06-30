Трамп и Трюдо обсудили торговые вопросы

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По данным агентства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы ряд экономических вопросов, в частности, ситуацию вокруг торговли между Канадой и США.

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Как отмечается, в пресс-службе Белого дома не привели подробностей разговора.

Ранее СМИ сообщили, что торговая война с США может привести экономику Канады к рецессии.

Как отмечалось, в случае торговой войны с США в экономике Канады произойдет ощутимый спад, ожидаемый к 2020 году.