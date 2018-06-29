Официальный курс евро снизился на 10 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 9,63 коп., до 72,99 руб., курс доллара уменьшился на 53,45 коп., до 62,75 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 33,73 коп., составив 67,36 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,6% и составил 2264 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,2%, до 1139 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,33%, составив $73,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,10% — до $77,77 за баррель.

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