Кабмин выделит более 3 млрд рублей на исследования в авиастроении

Правительство выделит 3,2 млрд руб. на исследования в авиастроении. Об этом сообщается на сайте кабмин.

Предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования, изготовление и испытание опытных образцов.

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«К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Правилами устанавливаются показатели результативности использования субсидии, такие как достижение уровня готовности технологии и внедрение результатов НИОКР в промышленное производство», — заявили в кабмине.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что субсидии авиаперевозок могут быть увеличены на 700 млн рублей.