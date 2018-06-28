Министр ФРГ рассказал о предназначении «Северного потока — 2»

Глава министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что газопровод «Сверный поток — 2» не предназначен для исключения поставок газа через территорию Украины, сообщает РИА «Новости».

«Этот проект не может полностью заместить транзит газа через Украину и не должен это делать», — сказал Альтмайер.

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По его мнению, «Северный поток — 2» должен послужить для диверсификации поставок газа.

Альтмайер отметил, что на Украине есть газовая инфраструктура, однако она должна быть модернизирована. Чиновник подчеркнул, что в Москве и Киеве готовы обсуждать с Еврокомисией (ЕК) составление нового договора о транзите газа через Украину после 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не ожидает увеличения стоимости «Северного потока — 2».