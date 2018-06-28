«Транснефть» пытается добиться снятия ареста со счетов НМТП

Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что «Транснефть» в связи с арестом счетов и имущества НМТП в рамках дела Магомедовых ставит вопрос о возобновлении нормальной работы порта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Арест был наложен на все: и на денежные счета порта, и на активы, и на имущество, но сегодня мы перед следствием и перед всеми ведомствами, от кого это зависит, ставим вопрос, что надо возвращать порт в нормальное рабочее состояние», — сказал Токарев.

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Он также добавил, что «Транснефть» по-прежнему интересуется покупкой пакета «Суммы» в НМТП.

Ранее сообщалось, что суд арестовал акции 13 компаний братьев Магомедовых.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества, а также в хищениях и растрате бюджета, ущерб составляет 2,5 млрд руб.